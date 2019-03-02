Украинские спортсмены завоевали более сотни лицензий на Европейские игры

Сегодня украинцы получили уже 126 путевок на эти престижные соревнования. Поэтому, в Минске уже гарантированно будут представлены украинские спортсмены в таких видах спорта: баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт шоссе, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, стрельба , прыжки на батуте и спортивная акробатика.

Пока еще продолжаются квалификационные соревнования, а с ними и борьба за право выступления на престижном форуме Старого Света.

Примечательно, что более 4 тысячи атлетов из 50 стран будут соревноваться в 15 видах спорта (23 дисциплинах).

Напомним, что Европейские игры основан в 2015 году. Соревнования проводятся раз в 4 года, за год до проведения Олимпийских игр. Первой хозяйкой Игр стала азербайджанская столица - Баку. Кроме медалей Европейских игр, спортсмены также разыграют олимпийские лицензии на Токио-2020.