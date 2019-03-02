Украинские спортсмены завоевали более сотни лицензий на Европейские игры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В июне в Минске состоятся ІІ Европейские игры, где будут разыграны 199 комплектов медалей. Сейчас стала известной количество участников, которые представят Украину на престижном турнире, сообщает НОК Украины, передает УНН.
Сегодня украинцы получили уже 126 путевок на эти престижные соревнования. Поэтому, в Минске уже гарантированно будут представлены украинские спортсмены в таких видах спорта: баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт шоссе, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, стрельба , прыжки на батуте и спортивная акробатика.
Пока еще продолжаются квалификационные соревнования, а с ними и борьба за право выступления на престижном форуме Старого Света.
Примечательно, что более 4 тысячи атлетов из 50 стран будут соревноваться в 15 видах спорта (23 дисциплинах).
Напомним, что Европейские игры основан в 2015 году. Соревнования проводятся раз в 4 года, за год до проведения Олимпийских игр. Первой хозяйкой Игр стала азербайджанская столица - Баку. Кроме медалей Европейских игр, спортсмены также разыграют олимпийские лицензии на Токио-2020.