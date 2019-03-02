Українські спортсмени завоювали більше сотні ліцензій на Європейські ігри

На сьогодні українці здобули вже 126 путівок на ці престижні змагання. Тож, у Мінську вже гарантовано будуть представлені українські спортсмени в таких видах спорту: баскетбол 3x3, бокс, веслування на байдарках і каное, велосипедний спорт шосе, художня гімнастика, легка атлетика, пляжний футбол, самбо, стрільба з лука, стендова стрільба, кульова стрільба, стрибки на батуті та спортивна акробатика.

Наразі ще тривають кваліфікаційні змагання, а з ними й боротьба за право виступу на престижному форумі Старого Світу.

Примітно, що понад 4000 атлетів з 50 країн змагатимуться у 15 видах спорту (23 дисциплінах).

Нагадаємо, що Європейські ігри започатковано в 2015 році. Змагання проводяться раз на 4 роки, за рік до проведення Олімпійських ігор. Першою господаркою Ігор стала азербайджанська столиця – Баку. Крім медалей Європейських ігор, спортсмени також розіграють олімпійські ліцензії на Токіо-2020.