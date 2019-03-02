Українські спортсмени завоювали більше сотні ліцензій на Європейські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У червні в Мінську відбудуться ІІ Європейські ігри, де будуть розіграні 199 комплектів медалей. Наразі стала відомою кількість учасників, які представлять Україна на престижному турнірі, повідомляє НОК України, передає УНН.
На сьогодні українці здобули вже 126 путівок на ці престижні змагання. Тож, у Мінську вже гарантовано будуть представлені українські спортсмени в таких видах спорту: баскетбол 3x3, бокс, веслування на байдарках і каное, велосипедний спорт шосе, художня гімнастика, легка атлетика, пляжний футбол, самбо, стрільба з лука, стендова стрільба, кульова стрільба, стрибки на батуті та спортивна акробатика.
Наразі ще тривають кваліфікаційні змагання, а з ними й боротьба за право виступу на престижному форумі Старого Світу.
Примітно, що понад 4000 атлетів з 50 країн змагатимуться у 15 видах спорту (23 дисциплінах).
Нагадаємо, що Європейські ігри започатковано в 2015 році. Змагання проводяться раз на 4 роки, за рік до проведення Олімпійських ігор. Першою господаркою Ігор стала азербайджанська столиця – Баку. Крім медалей Європейських ігор, спортсмени також розіграють олімпійські ліцензії на Токіо-2020.