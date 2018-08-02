Украинские спортсмены установили мировой рекорд по стрельбе из лука
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии украинский дуэт в составе Маркияна Ивашко и Анастасии Павловой установил мировой рекорд. Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины, передает УНН.
“Украинские стрелки из лука Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова на соревнованиях Гран-При Европы в Софии (Болгария) установили Рекорд мира среди смешанных команд с результатом 1343 очка”, — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд принадлежал Корее с результатом 1338 очков.
Отметим, этот вид программы включен в программу Олимпийских игр в Токио-2020.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил украинских спортсменов, тренерский состав сборной и Федерацию стрельбы из лука с блестящим достижением, пожелав и дальше демонстрировать отличные результаты и высокие достижения на международной арене.
Напомним, 1 августа на аэродроме под Харьковом парашютистки из 19 стран установили мировой рекорд.