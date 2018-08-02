Українські спортсмени встановили рекорд світу у стрільбі з лука
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует у складі Маркіяна Івашка та Анастасії Павлової встановив світовий рекорд. Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України, передає УНН.
“Українські стрілки з лука Маркіян Івашко та Анастасія Павлова на змаганнях Гран-Прі Європи у Софії (Болгарія) встановили Рекорд світу серед змішаних команд з результатом 1343 очка”, — йдеться у повідомленні.
Попередній рекорд належав Кореї з результатом 1338 очок.
Зазначимо, цей вид програми включений до програми Олімпійських ігор в Токіо-2020.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби з лука з блискучим досягненням, побажавши й надалі демонструвати чудові результати та високі досягнення на міжнародній арені.
Нагадаємо, 1 серпня на аеродромі під Харковом парашутистки з 19 країн встановили світовий рекорд.