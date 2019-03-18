Украинские птицеводы заработали для Украины 500 млн долларов валютной выручки

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80059 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178804 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143287 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207444 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252836 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213404 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246305 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208269 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487965 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241360 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15241 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14692 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13745 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13080 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13152 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265148 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241415 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326885 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487965 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579481 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33013 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207441 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79421 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75914 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81448 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинские птицеводы заработали для Украины 500 млн долларов валютной выручки

Киев • УНН

 • 11611 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские птицеводы заработали за 2018 год для страны 503 млн долларов США, экспортировав на внешние рынки 329,2 тысяч тонн мяса птицы, передает УНН со ссылкой на "Экспортный агроатлас", подготовленный AgroPolit.com.

Украинские птицеводы заработали для Украины 500 млн долларов валютной выручки

Согласно данным, структура этой экспортной валютной выручки выглядит так:

Бройлеры - 499, 202 млн долларов;

Гуси - 2,138 млн долларов;

Несушки - 1,316 млн долларов;

Индюки - 280,3 тыс. долларов;

Утки - 80,149 тыс. долларов.

Издание также проанализировало, сколько заработала для Украины валюты каждая из компаний-экспортеров.

Больше валюты в Украину за 2018 обеспечил ЧАО "Мироновский хлебопродукт" - 449,871 млн долларов.

На втором месте - ООО "ПК" Днепровский "- 21,514 млн долларов.

На третьем - ООО "АПГ" Пан Курчак "- 12,926 млн долларов.

Далее соответственно: ООО "Агро-Овен" - 7,02 млн долларов, ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" - 1,526 млн долларов, ООО "Западный торговый ресурс" (УЛАР) - 165,2 тыс. долларов, ООО "Комплекс" Агромарс "- 156,7 тыс. долларов.

Ранее  УНН сообщал, что Украина в прошлом году поднялась на шестое место в мировом рейтинге поставщиков курятины. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.

На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом, читайте в материале УНН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25