Украинские птицеводы заработали для Украины 500 млн долларов валютной выручки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские птицеводы заработали за 2018 год для страны 503 млн долларов США, экспортировав на внешние рынки 329,2 тысяч тонн мяса птицы, передает УНН со ссылкой на "Экспортный агроатлас", подготовленный AgroPolit.com.
Согласно данным, структура этой экспортной валютной выручки выглядит так:
Бройлеры - 499, 202 млн долларов;
Гуси - 2,138 млн долларов;
Несушки - 1,316 млн долларов;
Индюки - 280,3 тыс. долларов;
Утки - 80,149 тыс. долларов.
Издание также проанализировало, сколько заработала для Украины валюты каждая из компаний-экспортеров.
Больше валюты в Украину за 2018 обеспечил ЧАО "Мироновский хлебопродукт" - 449,871 млн долларов.
На втором месте - ООО "ПК" Днепровский "- 21,514 млн долларов.
На третьем - ООО "АПГ" Пан Курчак "- 12,926 млн долларов.
Далее соответственно: ООО "Агро-Овен" - 7,02 млн долларов, ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" - 1,526 млн долларов, ООО "Западный торговый ресурс" (УЛАР) - 165,2 тыс. долларов, ООО "Комплекс" Агромарс "- 156,7 тыс. долларов.
Ранее УНН сообщал, что Украина в прошлом году поднялась на шестое место в мировом рейтинге поставщиков курятины. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.
На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом, читайте в материале УНН.