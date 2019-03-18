Украинские птицеводы заработали для Украины 500 млн долларов валютной выручки

Согласно данным, структура этой экспортной валютной выручки выглядит так:

Бройлеры - 499, 202 млн долларов;

Гуси - 2,138 млн долларов;

Несушки - 1,316 млн долларов;

Индюки - 280,3 тыс. долларов;

Утки - 80,149 тыс. долларов.

Издание также проанализировало, сколько заработала для Украины валюты каждая из компаний-экспортеров.

Больше валюты в Украину за 2018 обеспечил ЧАО "Мироновский хлебопродукт" - 449,871 млн долларов.

На втором месте - ООО "ПК" Днепровский "- 21,514 млн долларов.

На третьем - ООО "АПГ" Пан Курчак "- 12,926 млн долларов.

Далее соответственно: ООО "Агро-Овен" - 7,02 млн долларов, ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" - 1,526 млн долларов, ООО "Западный торговый ресурс" (УЛАР) - 165,2 тыс. долларов, ООО "Комплекс" Агромарс "- 156,7 тыс. долларов.

Ранее УНН сообщал, что Украина в прошлом году поднялась на шестое место в мировом рейтинге поставщиков курятины. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.

На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом, читайте в материале УНН.