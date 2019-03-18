Українські птахівники заробили для України 500 млн доларів валютної виручки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські птахівники заробили за 2018 рік для країни 503 млн доларів США, експортувавши на зовнішні ринки 329,2 тисяч тонн м’яса птиці, передає УНН з посиланням на “Експортний агроатлас”, підготовлений AgroPolit.com.
Згідно з даними, структура цієї експортної валютної виручки виглядає так:
Бройлери — 499, 202 млн доларів;
Гуси — 2,138 млн доларів;
Несучки — 1,316 млн доларів;
Індики — 280,3 тис. доларів;
Качки — 80,149 тис. доларів.
Видання також проаналізувало, скільки заробила для України валюти кожна з компаній-експортерів.
Найбільше валюти в Україну за 2018 рік забезпечив ПрАТ “Миронівський хлібопродукт” — 449,871 млн доларів.
На другому місці — ТОВ “ПК “Дніпровський” — 21,514 млн доларів.
На третьому — ТзОВ “АПГ “Пан Курчак” — 12,926 млн доларів.
Далі відповідно: ТОВ “Агро-Овен” — 7,02 млн доларів, ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” — 1,526 млн доларів, ТзОВ “Західний торгівельний ресурс” (УЛАР) — 165,2 тис. доларів, ТОВ “Комплекс “Агромарс” — 156,7 тис. доларів.
Раніше УНН повідомляв, що Україна в минулому році піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу постачальників курятини. В ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись тільки Бразилії і Таїланду.
Минулого тижня також стало відомо, що Єврокомісія планує як мінімум удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов’язує цей безпрецедентний крок ЄК з Юрієм Косюком (МХП), який “своїм геніальним ходом” розворушив всю Європу. Детальніше про це, читайте в матеріалі УНН.