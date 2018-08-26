Украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом вора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Разыскиваемого в Молдове вора и похищенный в Италии мотоцикл "Suzuki" обнаружили украинские пограничники. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Так, вчера в пункте пропуска "Бачевск", во время оформления путешествующих граждан пограничниками Сумского отряда, сработала международная база данных Интерпола. 20-летнего молдаванина разыскивали правоохранительные органы Республики Молдова за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РМ "Кража".
Кроме того, в пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда обнаружили похищенный в Италии мотоцикл "Suzuki" 2005 года выпуска. За рулем транспортного средства чешской регистрации находился 45-летний гражданин Чехии.
По этим фактам проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанного иностранца и мотоцикл передали сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, на границе с Молдовой пограничники изъяли крупную партию контрабандного спирта.