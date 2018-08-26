Українські прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом крадія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Розшукуваного у Молдові крадія та викрадений в Італії мотоцикл “Suzuki” виявлено українськими прикордонниками. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України, передає УНН.
Так, учора в пункті пропуску “Бачівськ”, під час оформлення подорожуючих громадян прикордонниками Сумського загону, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. 20-річного молдованина розшукували правоохоронні органи Республіки Молдова за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК РМ “Крадіжка”.
Крім того, в пункті пропуску “Ужгород” прикордонники Чопського загону виявили викрадений в Італії мотоцикл “Suzuki” 2005 року випуску. За кермом транспортного засобу чеської реєстрації знаходився 45-річний громадянин Чехії.
По цим фактам поінформовано українське бюро Інтерполу в місті Києві. Затриманого іноземця та мотоцикл передано співробітникам Національної поліції.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою прикордонники вилучили велику партію контрабандного спирту.