Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

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"Мобильные блокпосты силовиков проверили транспортные средства на наличие предметов, которые могут представлять угрозу и опасность. А также - совершили фильтрационно-изоляционные меры населенных пунктов и их окрестностей. Поисковые группы обошли особо опасные участки", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время этих мероприятий было выявлено несколько подозрительных граждан, в которых найдено вещества, похожие на наркотические, а также приостановлено браконьерскую деятельность отдельных лиц на территории населенных пунктов, где велись отработки.

"В свою очередь сотрудники ГФС установили факт ведения хозяйственной деятельности без регистрации субъекта хозяйственной деятельности, а именно: горюче-смазочные материалы общим объемом 500 л, зерновые культуры, несколько тракторов, грузовое авто и сельскохозяйственное оборудование на общую сумму около 3 миллионов гривен. Найденное изъято по подозрению в нарушении ст.265 КУоАП до принятия соответствующего решения суда в соответствии с действующим законодательством", - добавляют правоохранители.

Они отмечают, что проведенные мероприятия, которые будут продолжаться и в дальнейшем, были направлены на предотвращение и пресечение возможных фактов разведывательно-диверсионной, террористической и иной противоправной деятельности противника в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Добавим

Государственная пограничная служба Украины летом 2021 года примет участие в украинско-британских учениях "Cossack Mace - 2021", которые планируются провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.