Українські правоохоронці провели контрдиверсійні заходи в Донецькій області

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"Мобільні блокпости силовиків перевірили транспортні засоби на наявність предметів, які можуть становити загрозу і небезпеку. А також - здійснили фільтраційно-ізоляційні заходи населених пунктів та їхніх околиць. Пошукові групи обійшли особливо небезпечні ділянки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час цих заходів було виявлено кілька підозрілих громадян, у яких знайдено речовини, схожі на наркотичні, а також призупинено браконьєрську діяльність окремих осіб на території населених пунктів, де велося відпрацювання.

"У свою чергу працівники ДФС встановили факт ведення господарської діяльності без реєстрації суб'єкта господарської діяльності, а саме: паливно-мастильні матеріали загальним обсягом 500 л, зернові культури, кілька тракторів, вантажне авто та сільськогосподарське обладнання на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Знайдене вилучено за підозрою в порушенні ст.265 КУпАП до ухвалення відповідного рішення суду відповідно до чинного законодавства", - додають правоохоронці.

Вони наголошують, що проведені заходи, які триватимуть і надалі, були спрямовані на запобігання і припинення можливих фактів розвідувально-диверсійної, терористичної та іншої протиправної діяльності противника в прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Додамо

Державна прикордонна служба України влітку 2021 року візьме участь в українсько-британських навчаннях "Cossack Mace – 2021", які плануються провести на базі одного з навчальних центрів Збройних cил України.