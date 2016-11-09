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15 марта, 19:03 • 113439 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161507 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134918 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111286 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104703 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100921 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украинские политики и знаменитости написали радиодиктант единства

Украинские политики и знаменитости написали радиодиктант единства

Киев • УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В День украинской письменности и языка на Украинском радио состоялось написание 16-го радиодиктанта национального единства, передает корреспондент УНН.

Отметим, традиционно в 11:00 началась часовая радиопрограмма, посвященная акции. Сначала радиоведущий озвучил историю радиодиктанта, представил его участников, находившихся в пресс-центре Украинского радио и озвучил условия написания диктанта.

Диктовал текст доцент Киевского университета им. Б.Гринченко Александр Авраменко.

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В написании диктанта единства приняли участие Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, известные музыканты, писатели, общественные деятели, в частности, Иван Леньо и Владимир Шерстюк (группа KOZAK SYSTEM), Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук, Василий Шкляр, Борис Гуменюк Андрей Курков, Любко Дереш, Анжелика Рудницкая и др.

Справка: Всеукраинский радиодиктант национального единства - это уникальный диктант, который ежегодно диктуют в эфире Украинского радио ко Дню украинской письменности и языка. Национальная радиокомпания Украины начала акцию в 2000 году. Как правило, ежегодно текст авторский, эксклюзивный, созданный специально по заказу Украинского радио в соответствии со всеми предписаниями и норми правописания - состоит из около 150 слов. Диктор читает его в прямом эфире дважды.

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