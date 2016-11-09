Украинские политики и знаменитости написали радиодиктант единства

Отметим, традиционно в 11:00 началась часовая радиопрограмма, посвященная акции. Сначала радиоведущий озвучил историю радиодиктанта, представил его участников, находившихся в пресс-центре Украинского радио и озвучил условия написания диктанта.

Диктовал текст доцент Киевского университета им. Б.Гринченко Александр Авраменко.

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В написании диктанта единства приняли участие Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, известные музыканты, писатели, общественные деятели, в частности, Иван Леньо и Владимир Шерстюк (группа KOZAK SYSTEM), Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук, Василий Шкляр, Борис Гуменюк Андрей Курков, Любко Дереш, Анжелика Рудницкая и др.

Справка: Всеукраинский радиодиктант национального единства - это уникальный диктант, который ежегодно диктуют в эфире Украинского радио ко Дню украинской письменности и языка. Национальная радиокомпания Украины начала акцию в 2000 году. Как правило, ежегодно текст авторский, эксклюзивный, созданный специально по заказу Украинского радио в соответствии со всеми предписаниями и норми правописания - состоит из около 150 слов. Диктор читает его в прямом эфире дважды.