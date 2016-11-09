Українські політики та знаменитості написали радіодиктант єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У День української писемності та мови на Українському радіо відбулося написання 16-го радіодиктанту національної єдності, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, традиційно об 11:00 розпочалася годинна радіопрограма, присвячена акції. Спочатку радіоведучий озвучив історію радіодиктанту, представив його учасників, які перебували у прес-центрі Українського радіо та озвучив умови написання диктанту.
Диктував текст доцент Київського університету ім. Б.Грінченка Олександр Авраменко.
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У написанні диктанту єдності взяли участь Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, відомі музиканти, письменники, громадські діячі, зокрема, Іван Леньо та Володимир Шерстюк (гурт KOZAK SYSTEM), Тетяна Піскарьова, Жанна Боднарук, Василь Шкляр, Борис Гуменюк, Андрій Курков, Любко Дереш, Анжеліка Рудницька та ін.
Довідка УНН: Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це унікальний диктант, який щороку надиктовують в ефірі Українського радіо до Дня української писемності та мови. Національна радіокомпанія України започаткувала акцію у 2000 році. Як правило, щороку текст авторський, ексклюзивний, створений спеціально на замовлення Українського радіо відповідно до всіх приписів і норм правопису – складається з близько 150 слів. Диктор читає його в прямому ефірі двічі.