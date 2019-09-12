Украинские паралимпийцы завоевали три "золота" на старте ЧМ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию завоевала семь наград в первый день чемпионата мира в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Плавчиння Марина Поддубная начала золотой отсчет Украины на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11 (спортсмены с нарушением зрения). Украинка показала время - 30,34 с и на 0,36 с опередила обладательницу "золота" Паралимпиады-2016 - Гюджи Ли из Китая, которая стала третьей.
Победную золотую эстафету подхватил Ярослав Денисенко (класс S 12 - спортсмены с нарушением зрения), который на дистанции 100 м на спине был лучшим. И в самом конце соревнований - "золотая" точка Елизаветы Мерешко (класс SB5 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), которая начала эту мировое первенство сначала "серебром", лишь на несколько секунд уступив сопернице из Китая, установила рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем, а затем на дистанции 100 м брассом ей не было равных - "золото".
Еще три "серебра" для Украины завоевали:
Гаращенко Кирилл (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения) - дебютант чемпионата мира. Стал вторым на дистанции 400 м вольным стилем.
Богодайко Евгений (класс S7 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) - "серебро" на дистанции 50 м баттерфляем.
Стеценко Анна (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения) - стала второй на дистанции 400 м вольным стилем.
Добавим, что после первого соревновательного дня Украина с 7 наградами занимает третье место в турнирной таблице общего зачета после РФ и Великобритании.