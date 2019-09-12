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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108110 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120193 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111782 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117926 просмотра

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6 марта, 07:39 • 123855 просмотра

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Украинские паралимпийцы завоевали три "золота" на старте ЧМ по плаванию

Украинские паралимпийцы завоевали три "золота" на старте ЧМ по плаванию

Киев  •  УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию завоевала семь наград в первый день чемпионата мира в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.

Плавчиння Марина Поддубная начала золотой отсчет Украины на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11 (спортсмены с нарушением зрения). Украинка показала время - 30,34 с и на 0,36 с опередила обладательницу "золота" Паралимпиады-2016 - Гюджи Ли из Китая, которая стала третьей.

Победную золотую эстафету подхватил Ярослав Денисенко (класс S 12 - спортсмены с нарушением зрения), который на дистанции 100 м на спине был лучшим. И в самом конце соревнований - "золотая" точка Елизаветы Мерешко (класс SB5 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), которая начала эту мировое первенство сначала "серебром", лишь на несколько секунд уступив сопернице из Китая, установила рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем, а затем на дистанции 100 м брассом ей не было равных - "золото".

Еще три "серебра" для Украины завоевали:

Гаращенко Кирилл (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения) - дебютант чемпионата мира. Стал вторым на дистанции 400 м вольным стилем.

Богодайко Евгений (класс S7 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) - "серебро" на дистанции 50 м баттерфляем.

Стеценко Анна (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения) - стала второй на дистанции 400 м вольным стилем.

Добавим, что после первого соревновательного дня Украина с 7 наградами занимает третье место в турнирной таблице общего зачета после РФ и Великобритании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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