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Українські паралімпійці вибороли три "золота" на старті ЧС з плавання

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Національна паралімпійська збірна України з плавання завоювала сім нагород у перший день чемпіонату світу у Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Плавчиння Марина Піддубна розпочала золотий відлік України на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11 (спортсмени з порушенням зору). Українка показала час – 30,34 с і на 0,36 с випередила володарку "золота" Паралімпіади-2016 – Гюджі Лі з Китаю, яка стала третьою.

Переможну золоту естафету підхопив Ярослав Денисенко (клас S 12 - спортсмени з порушенням зору), котрий на дистанції 100 м на спині був найкращим. І у самому кінці змагань – "золота" крапка Єлизавети Мерешко (клас SB5 - спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату), яка розпочала цю світову першість спершу "сріблом", лише на декілька секунд уступивши суперниці з Китаю, яка встановила рекорд на дистанції 400 метрів вільним стилем, а потім на дистанції 100 м брасом їй не було рівних – "золото".

Ще три "срібла" для України вибороли:

Гаращенко Кирило (клас S13 - спортсмени з порушенням зору) - дебютант чемпіонату світу. Став другим на дистанції 400 м вільним стилем.

Богодайко Євгеній (клас S7 - спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату) – "срібло" на дистанції 50 м батерфляєм.

Стеценко Анна (клас S13 - спортсмени з порушенням зору) - стала другою на дистанції 400 м вільним стилем.

Додамо, що після першого змагального дня Україна з 7 нагородами займає третє місце в турнірній таблиці загального заліку після РФ і Великої Британії.

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