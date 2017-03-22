Украинские паралимпийцы на первом месте завершили сезон зимнего Кубка мира

В заключительный день соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону "желто-голубые" отличились в биатлоне 9 высокими наградами, среди которых 4 "золотых", 1 "серебряная" и 4 бронзовые медали.

Таким образом по итогам зимнего сезона 2016-2017 Украина заняла первое общекомандное место.

В общем, в активе украинских паралимпийцев - 33 высокие награды, среди которых 11 "золотых", 9 "серебряных" и 13 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что у команды Франции, которая стала второй - 4 золотые медали, у третьей паралимпийской сборной команды Германии - 3 "золотые", 5 "серебряных" и 7 бронзовых наград. Паралимпийцы США - четвертые с 3 "золотыми" и 3 бронзовыми наградами.