Українські паралімпійці на першому місці завершили сезон зимового Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національна паралімпійська команда України на заключному етапі Кубка світу в Саппоро (Японія), що відбувся з 18 по 22 березня, продовжила переможну ходу, передає УНН з посиланням на Національний комітет спорту України.
У прикінцевий день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону з лижних перегонів та біатлону "жовто-блакитні" відзначилися у біатлоні 9 високими нагородами, серед яких 4 "золотих", 1 "срібна" та 4 бронзові медалі.
Таким чином за підсумками зимового сезону 2016-2017 Україна посіла перше загальнокомандне місце.
Загалом, у доробку українських паралімпійців - 33 високі нагороди, серед яких 11 "золотих", 9 "срібних" та 13 бронзових медалей.
Варто відзначити, що у команди Франції, яка стала другою - 4 золоті медалі, в третьої паралімпійської збірної команди Німеччини - 3 "золоті", 5 "срібних" та 7 бронзових нагород. Паралімпійці США - четверті з 3 "золотими" та 3 бронзовими нагородами.