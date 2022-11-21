Украинские парафехтовальщики получили 9 наград Кубка мира в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинские парафехтовальщики завоевали 9 наград Кубка мира по фехтованию на колясках в венгерском Эгере.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
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Украинские спортсмены завоевали следующие медали:
– 2 золотые;
– 3 серебряные;
– 4 бронзовые.
Наши чемпионы: Елена Федота-Исаева, Евгения Бреус, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, микс, командные соревнования); Елена Федота-Исаева (сабля, категория В, личный зачет).
11 из 16 спортсменов сборной Украины получили награды, а семеро из них стали мультимедалистами.
В соревнованиях приняли участие парафехтовальщики из 28 стран мира. Хотя общекомандный зачет не проводился, украинская команда по результатам выступления вошла в десятку лучших.
Напомним
Второе место в командном зачете и 27 добытых медалей — таков результат выступления сборной Украины на чемпионате Европы по кикбоксингу WAKO в турецкой Анталии.