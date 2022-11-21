Українські парафехтувальники отримали 9 нагород Кубка світу в Угорщині

Деталі

Українські спортсмени вибороли такі медалі:

- 2 золоті;

- 3 срібні;

- 4 бронзові.

Наші чемпіони: Олена Федота-Ісаєва, Євгенія Бреус, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, мікс, командні змагання); Олена Федота-Ісаєва (шабля, категорія В, особистий залік).

11 із 16 спортсменів збірної України здобули нагороди, а семеро з них стали мультимедалістами.

У змаганнях взяли участь парафехтувальники з 28 країн світу. Хоча загальнокомандний залік не проводився, українська команда, за результатами виступу, увійшла до десятки найкращих.

Нагадаємо

Друге місце у командному заліку та 27 здобутих медалей — такий результат виступу збірної України на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO у турецькій Анталії.