Українські парафехтувальники отримали 9 нагород Кубка світу в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українські парафехтувальники вибороли 9 нагород Кубка світу з фехтування на візках в угорському Егері.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Деталі
Українські спортсмени вибороли такі медалі:
- 2 золоті;
- 3 срібні;
- 4 бронзові.
Наші чемпіони: Олена Федота-Ісаєва, Євгенія Бреус, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, мікс, командні змагання); Олена Федота-Ісаєва (шабля, категорія В, особистий залік).
11 із 16 спортсменів збірної України здобули нагороди, а семеро з них стали мультимедалістами.
У змаганнях взяли участь парафехтувальники з 28 країн світу. Хоча загальнокомандний залік не проводився, українська команда, за результатами виступу, увійшла до десятки найкращих.
Нагадаємо
Друге місце у командному заліку та 27 здобутих медалей — такий результат виступу збірної України на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO у турецькій Анталії.