Украинские моряки могут получать письма только на русском языке - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские моряки могут получать письма только на русском языке. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала советник командующего ВМС Виктория Христенко, передает УНН.
"Мы все вчера с Национальной библиотекой для детей Украины начали писать письма нашим военным пленным, которые находятся сейчас в Москве. Есть условия написания писем, письма должны быть строго на русском языке, в письмах нельзя использовать слова "Украина", нельзя рисовать украинскую символику, нельзя ничего писать о их ситуации", - сообщила она.
Как сообщал УНН, украинские Военно-морские силы не собираются отказываться от использования Керченского пролива и права присутствовать в Азовском море.
Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.
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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.