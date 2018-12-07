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Украинские моряки могут получать письма только на русском языке - ВМС

Киев • УНН

 • 31103 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские моряки могут получать письма только на русском языке. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала советник командующего ВМС Виктория Христенко, передает УНН. 

Украинские моряки могут получать письма только на русском языке - ВМС

"Мы все вчера с Национальной библиотекой для детей Украины начали писать письма нашим военным пленным, которые находятся сейчас в Москве. Есть условия написания писем, письма должны быть строго на русском языке, в письмах нельзя использовать слова "Украина", нельзя рисовать украинскую символику, нельзя ничего писать о их ситуации", - сообщила она.

Как сообщал УНН, украинские Военно-морские силы не собираются отказываться от использования Керченского пролива и права присутствовать в Азовском море. 

Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.

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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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