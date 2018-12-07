Українські моряки можуть отримувати листи тільки російською мовою - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українські моряки можуть отримувати листи тільки російською мовою. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радник командувача ВМС Вікторія Христенко, передає УНН.
"Ми всі вчора з Національною бібліотекою для дітей України почали писати листи нашим військовим полоненим, які знаходяться зараз в Москві. Є умови написання листів, листи повинні бути строго російською мовою, в листах не можна використовувати слова "Україна", не можна малювати українську символіку, не можна нічого писати про їх ситуаціюі", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, українські Військово-морські сили не збираються відмовлятися від використання Керченської протоки і права бути присутнім в Азовському морі.
Як повідомляв УНН, РФ вдвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
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У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.