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Украинские легкоатлетки стали первыми на соревнованиях в Чехии

Украинские легкоатлетки стали первыми на соревнованиях в Чехии

Киев  •  УНН

 • 13732 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В рамках чешского турнира "Hustopecske skakani" украинские легкоатлетки Екатерина Табашник и Ярослава Магучих были на ведущих местах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Соревнования в Густопече неоднократно собирали звездный состав участников, и 20-й по счету турнир не стал исключением. Главными его звездами стали украинки, но и имена соперниц - британки Морган Лейк и итальянки Алессии Трост - говорили сами за себя. И все же победу в результате разыграли именно Табашник и сваи Магучих: Трост была пятой, уступив за попытками Светлане Радзивил (1,94 м), а Лейк с повторением рекорда Великобритании в помещении (1,97 м) замкнула первую тройку.

Табашник с первой попытки преодолела планку на высоте нового личного рекорда - 1,99 м, что обеспечило ей победу. Более того, у нее были две достаточно близкие к успеху попытки на 2,01.

Магучих 1,99 метров преодолела с третьей попытки и после этого решила не продолжать соревнования, чтобы сохранить силы для турниров в Котбусе (29 января) и Банска Быстрица (9 февраля). Поэтому она вторая. При этом, прыгнув на 1,99 метров, 17-летняя Магучих установила и повторила сразу несколько рекордов:

- установила новый рекорд Европы U20 в помещении (до этого она прыгнула на 1,96 м 22 мая в Минске)

- повторила мировой рекорд U20 в помещении (на 1,99 м 12 марта 2016 в Портленде также прыгнула американка Астинь Каннингем)

- установила молодежный рекорд Украины в помещении (до этого самое высокое среди украинских атлеток U23 в помещении прыгала Юлия Левченко - 1,98 м, 22 декабря 2018, Минск);

- побила свой же юниорский рекорд Украины в помещении.

Как сообщал УНН, Магучих стала обладательницей звания лучшей легкоатлетки Украины в декабре прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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