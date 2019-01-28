Українські легкоатлетки стали першими на змаганнях у Чехії

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У рамках чеського турніру "Hustopecske skakani" українські легкоатлетки Катерина Табашник і Ярослава Магучіх були на провідних місцях, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Змагання у Густопече неодноразово збирали зірковий склад учасниць, і 20-й за ліком турнір не став винятком. Головними його зірками стали українки, проте й імена суперниць – британки Морган Лейк та італійки Алессії Трост – говорили самі за себе. Та все ж перемогу у результаті розіграли саме Табашник і Магучіх: Трост була п’ятою, поступившись за спробами Світлані Радзівіл (1,94 м), а Лейк з повторенням рекорду Великої Британії у приміщенні (1,97 м) замкнула першу трійку.

Табашник з першої спроби подолала планку на висоті нового особистого рекорду – 1,99 м, що забезпечило їй перемогу. Більше того, у неї були дві досить близькі до успіху спроби на 2,01.

Магучіх 1,99 метрів подолала з третьої спроби і після цього вирішила не продовжувати змагання, щоб зберегти сили для турнірів у Коттбусі (29 січня) і Банська Бистриці (9 лютого). Тож вона друга. При цьому, стрибнувши на 1,99 метрів, 17-річна Магучіх встановила та повторила відразу кілька рекордів:

- встановила новий рекорд Європи U20 у приміщенні (до цього вона стрибнула на 1,96 м 22 грудня у Мінську);

- повторила світовий рекорд U20 у приміщенні (на 1,99 м 12 березня 2016 року у Портленді також стрибнула американка Вашті Каннінгем);

- встановила молодіжний рекорд України у приміщенні (до цього найвище серед українських атлеток U23 у приміщенні стрибала Юлія Левченко – 1,98 м, 22 грудня 2018, Мінськ);

- побила свій же юніорський рекорд України у приміщенні.

Як повідомляв УНН, Магучіх стала володаркою звання найкращої легкоатлетки України в грудні минулого року.

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