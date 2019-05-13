Украинские конструкторы осваивают печать деталей для ракет на 3D-принтере
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинское госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" осваивает технологию по изготовлению сложных по форме и структуре изделий из металлических порошков для ракетно-космической техники - 3D-печать металлом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook, передает УНН.
Эта технология, как отметили в госпредприятии, способна заменить классические производственные процессы - литье, штамповка, сварка, фрезеровка и тому подобное.
"С помощью селективного лазерного плавления мы уже сейчас начинаем создавать первые уникальные сложнопрофильные изделия для ракетно-космической техники без использования механической обработки и дорогих оснасток", - рассказали на госпредприятии.
Процесс "печати" изделий заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала с помощью мощного лазерного излучения.
"Аддитивные технологии открывают перед нами новые возможности, которые позволяют создавать металлические изделия с высокой точностью и плотностью", - добавили в госпредприятии.
Так, среди преимуществ 3D-печати металлом специалисты назвали:
• высокую точность и повторяемость;
• механические характеристики изделий, напечатанных на 3D-принтере, которые соизмеримы с литьем;
• способность решать сложные технологические задачи, связанные с изготовлением геометрически сложных изделий;
• возможность сокращать цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивая создание сложнопрофильных деталей без использования оснастки;
• уменьшить массу за счет создания объектов с внутренними полостями;
• экономия материала при производстве.
Напомним, в США запустили частично созданный в Украине ракетоноситель.