Українські конструктори освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Українське держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" освоює технологію з виготовлення складних за формою і структурою виробів з металевих порошків для ракетно-космічної техніки – 3D-друк металом. Про це повідомляє прес-служба підприємства у Facebook, передає УНН.
Ця технологія, як зазначили у держпідприємстві, здатна замінити класичні виробничі процеси – лиття, штампування, зварювання, фрезерування тощо.
"За допомогою селективного лазерного плавлення ми вже зараз починаємо створювати перші унікальні складнопрофільні вироби для ракетно-космічної техніки без використання механічної обробки і дорогих оснасток", - розповіли на держпідприємстві.
Процес "друку" виробів полягає в послідовному пошаровому розплавленні порошкового матеріалу за допомогою потужного лазерного випромінювання.
"Адитивні технології відкривають перед нами нові можливості, які дозволяють створювати металеві вироби з високою точністю і щільністю", - додали у держпідприємстві.
Так, серед переваг 3D-друку металом фахівці назвали:
• високу точність і повторюваність;
• механічні характеристики виробів, надрукованих на 3D-принтері, які співмірні з литтям;
• здатність вирішувати складні технологічні завдання, пов'язані з виготовленням геометрично складних виробів;
• можливість скорочувати цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, забезпечуючи створення складнопрофільних деталей без використання оснастки;
• можливість зменшити масу за рахунок створення об'єктів з внутрішніми порожнинами;
• економія матеріалу при виробництві.
Нагадаємо, у США запустили частково створений в Україні ракетоносій.