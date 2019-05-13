Українські конструктори освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Українське держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" освоює технологію з виготовлення складних за формою і структурою виробів з металевих порошків для ракетно-космічної техніки – 3D-друк металом. Про це повідомляє прес-служба підприємства у Facebook, передає УНН.

Ця технологія, як зазначили у держпідприємстві, здатна замінити класичні виробничі процеси – лиття, штампування, зварювання, фрезерування тощо.

"За допомогою селективного лазерного плавлення ми вже зараз починаємо створювати перші унікальні складнопрофільні вироби для ракетно-космічної техніки без використання механічної обробки і дорогих оснасток", - розповіли на держпідприємстві.

Процес "друку" виробів полягає в послідовному пошаровому розплавленні порошкового матеріалу за допомогою потужного лазерного випромінювання.

"Адитивні технології відкривають перед нами нові можливості, які дозволяють створювати металеві вироби з високою точністю і щільністю", - додали у держпідприємстві.

Так, серед переваг 3D-друку металом фахівці назвали:
• високу точність і повторюваність;
• механічні характеристики виробів, надрукованих на 3D-принтері, які співмірні з литтям;
• здатність вирішувати складні технологічні завдання, пов'язані з виготовленням геометрично складних виробів;
• можливість скорочувати цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, забезпечуючи створення складнопрофільних деталей без використання оснастки;
• можливість зменшити масу за рахунок створення об'єктів з внутрішніми порожнинами;
• економія матеріалу при виробництві.

Нагадаємо, у США запустили частково створений в Україні ракетоносій

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