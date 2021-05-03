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Украинские компании подали исков к РФ на более чем 4,5 млрд долл. - МИД

Украинские компании подали исков к РФ на более чем 4,5 млрд долл. - МИД

Киев  •  УНН

 • 20408 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Иски украинских предприятий, которые потеряли собственность и прибыль от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, представлены в более чем 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долл. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

Цитата:

"Наши исковые претензии исчисляются более чем 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потерявшие доход, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", - сказал Енин.

Детали

Замглавы МИД сообщил, что процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. Из-за трех из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 млн долл.", - сообщил замминистра.

Енин отметил, что главные иски еще впереди, "тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу".

Конечно, Россия пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей, добавил он.

"Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет "а куда идут наши деньги?"... И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление последствий, это все больше и больше поднимает  цену", - считает замминистра.

Енин акцентировал, что рано или поздно решения по этим и другими международными исками утруднит ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции".

"Которая вынуждена оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам. Все это рано или поздно приведет к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", - резюмировал он.

Дополнение

В 2018 году постоянная палата третейского суда в Гааге удовлетворила коллективный иск 18 украинских компаний и одного частного лица против Российской Федерации из-за потерянных ими активов в результате аннексии Крыма.

По данным МИД, также на сегодня защита интересов Украины правовыми средствами продолжает реализовываться в рамках трех межгосударственных дел Украины против Российской Федерации.

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