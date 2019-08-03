Украинские клубы узнали соперников в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По итогам ответных матчей второго квалифай раунда Лиги Европы стали известны будущие соперники по турниру луганской "Зари" и "Мариуполя", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
В хорватском городе Осиек определился соперник луганской "Зари" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Им стал вице-чемпион Болгарии "ЦСКА-София", который после поражения в ответном матче 1:0 точнее "Осиека" выполнил серию послематчевых пенальти.
В лотерее 11-метровых счет открыл точным удар украинского игрока "Осиека" Дмитрий Лепа. Но в дальнейшем хорваты с "точки" били не так уверенно и допустили 2 промаха, в то время, как у болгар свой шанс не реализовал только Джефферсон (4:3).
Также определился соперник ФК "Мариуполь". Нидерландский "АЗ" в ответном матче в Гетеборге разгромил местный "Хеккен" 3:0 (первый матч завершился вничью 0: 0) и вышел в следующий раунд. В составе АЗ отличился Боада (42-я минута), Стенгс (56) и Идрисс (66).
Также отметим, что матчи "Мариуполь" - "АЗ" состоится 8 и 15 августа. Первая игра состоится в Одессе (начало в 20:00), в ответ - в Алкмааре. Первая встреча другой пары между "Зарей" и "ЦСКА" пройдет 8 августа в Софии.