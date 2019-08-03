Українські клуби дізналися суперників в Лізі Європи

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. За підсумками матчів у відповідь другого кваліфай раунду Ліги Європи стали відомими майбутні суперники по турніру луганської "Зорі" та "Маріуполя", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

У хорватському місті Осієк визначився суперник луганської "Зорі" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Ним став віце-чемпіон Болгарії "ЦСКА-Софія", який після поразки в матчі-відповіді 0:1 точніше за "Осіек" виконав серію післяматчевих пенальті.

У лотереї 11-метрових рахунок відкрив точним удар українського гравця "Осієка" Дмитра Льопи. Але в подальшому хорвати з "точки" били не так впевнено і допустили 2 промахи, в той час, як у болгар свій шанс не реалізував лише Джеферсон (4:3).

Також визначився суперник ФК "Маріуполь". Нідерландський "АЗ" в матчі-відповіді в Гетеборзі розгромив місцевий "Хеккен" 3:0 (перший матч завершився внічию 0:0) і вийшов в наступний раунд. У складі АЗ відзначився Боада (42-я хвилина), Стенгс (56) і Ідріссі (66).

Також відзначимо, що матчі "Маріуполь" – "АЗ" відбудуться 8-го і 15-го серпня. Перша гра відбудеться в Одесі (початок о 20:00), у відповідь - в Алкмаарі. Перша зустріч іншої пари між "Зорею" та "ЦСКА" пройде 8-го серпня в Софії.

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