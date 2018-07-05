Украинские интернет-мошенники украли у гражданки США более 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сотрудники СБУ при содействии Федерального бюро расследований разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через интернет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"К СБ Украины в рамках международного сотрудничества обратились представители ФБР с просьбой блокировать противоправный механизм, по которому мошенники присваивали деньги американских граждан, которые переводились на счета украинских банков", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что граждане одной из африканских стран создали фейковый страницу знакомств в одной из социальных сетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющих бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что "коммерсант" имеет проблемы с украинскими правоохранителями и не может ликвидировать бизнес и вернуться в США. Введена в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам 1,5 млн долл. на "решение проблем". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях отечественных банков и легализовали путем приобретения имущества.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей. Одному из организаторов сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, его сообщнику по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК. Шевченковским районным судом г. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Напомним, в ПриватБанке предупредили клиентов о том, что в последние дни активизировались мошенники, которые рассылают SMS с сообщениями о блокировании карточек.