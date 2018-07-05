Українські інтернет-шахраї вкрали у громадянки США понад 1 млн доларів

"До СБ України у рамках міжнародного співробітництва звернулися представники ФБР із проханням блокувати протиправний механізм, за яким шахраї привласнювали гроші американських громадян, що переводились на рахунки українських банків", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що громадяни однієї з африканських країн створили фейкову сторінку знайомств в одній із соціальних мереж. Зловмисники, представляючись американськими бізнесменами, що нібито мають бізнес в Україні, познайомилися з жінкою із США для організації подальшого спільного життя. Надалі шахраї у листуванні повідомили, що "комерсант" має проблеми з українськими правоохоронцями і не може ліквідувати бізнес та повернутися до США. Введена в оману жінка перерахувала зловмисникам 1,5 млн дол. на "вирішення проблем". Співробітники СБ України задокументували, що учасники групи зняли кошти у відділеннях вітчизняних банків та легалізували через придбання майна.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання іноземців правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони та комп’ютерну техніку, з яких велося листування, банківські документи, що підтверджують перерахування грошей потерпілою. Одному із організаторів оборудки повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, його спільнику за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ. Шевченківським районним судом м. Києва зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, у ПриватБанку попередили клієнтів про те, що останніми днями активізувалися шахраї, які розсилають SMS з повідомленнями про блокування карток.