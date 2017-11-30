Украинские фильмы в кинотеатрах в этом году посмотрели более миллиона зрителей

"На сегодня можем констатировать, что конкретные практические результаты этого Закона мы уже имеем. Если в 2013 году количество зрителей, которые посещали кинотеатр для того, чтобы посмотреть украинские фильмы составляла около 190 000 в год, то в этом году мы ожидаем цифру, которая значительно превысит миллион, а в 2016 году это было около 900 000", - сказал Порошенко.

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Он напомнил, что в 2016 году было снято и вышели на экраны 35 новых украинских фильмов.

"Это самое большое количество за время независимости. Конкретный, практический результат. Причем я имею основания утверждать, что в этом году эта цифра может быть даже больше - с уверенностью смотрят в будущее и уже заложены основания для того, чтобы делать более 120 фильмов", - добавил Президент, обратив внимание на тот факт, что значительная часть этих фильмов патриотические, военно-патриотические", - отметил Глава государства.

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Президент подчеркнул, что изменениями Таможенного и Налогового кодексов вводится освобождение на 5 лет от налогообложения НДС и ввозной пошлины товаров, используемых в кинематографии. Также, предусмотрены льготы по НДС при дистрибуции, демонстрации, распространении национальных и иностранных фильмов, озвученных на государственном языке.