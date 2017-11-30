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Українські фільми у кінотеатрах цього року подивилися більше мільйона глядачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Цього року фільми українського виробництва у кінотеатрах подивилися більше мільйона глядачів. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час підписання двох законів щодо внесення змін до Митного та Податкового кодексів для державної підтримки кінематографії в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

“На сьогодні можемо констатувати, що конкретні практичні результати цього Закону ми вже маємо. Якщо в 2013 році кількість глядачів, які відвідували кінотеатр для того, щоб подивитися українські фільми складала близько 190 тисяч за рік, то цього року ми очікуємо цифру, яка значно перевищить мільйон, а в 2016 році це було близько 900 тисяч”, — сказав Порошенко.

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Він нагадав, що у 2016 році було знято і вийшло на екрани 35 нових українських фільмів.

“Це найбільша кількість за часів незалежності. Конкретний, практичний результат. Причому я маю підстави стверджувати, що цього року ця цифра може бути навіть більше — з впевненістю дивляться в майбутнє і вже закладені підстави для того, щоб робити більше 120 фільмів”, — додав Президент, звернувши увагу на той факт, що значна частина цих фільмів патріотичні, воєнно-патріотичні", — зазначив Глава держави.

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Президент наголосив, що змінами Митного та Податкового кодексів запроваджується звільнення на 5 років від оподаткуванням ПДВ та ввізним митом товарів, що використовуються у кінематографії. Також, передбачені пільги з ПДВ при дистрибуції, демонстрації, розповсюдженні національних та іноземних фільмів, озвучених державною мовою.

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