Украинские десантники сдали экзамен на право ношения марунового берета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В конце апреля военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сдали экзамен на право ношения марунового берета, передает УНН со ссылкой на страницу бригады в Facebook.
Бойцы преодолели 18 км дистанции по пересеченной местности, из них около 10 км марш-бросок на время в составе подразделения.
Также военнослужащие преодолели психологическую полосу препятствий. Было много других заданий, таких как перенос условного раненого и грузов.
Вместе с военнослужащими дистанцию преодолевали опытные инструкторы, которые следили за соблюдением мер безопасности.
“Сразу после прохождения задания в торжественной обстановке командир батальона вручил маруновые береты личному составу батальона”, — говорится в сообщении.
Напомним, авиакомпания “Хорс” разработала для нужд Вооруженных сил Украины новые летательные аппараты — гирокоптеры. Эти боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, личного состава, эвакуации раненых, а также как средство огневого поражения.
Гирокоптеры поднимаются вверх до 5000 м, а скорость набирает до 200 км/ч. Машина достаточно экономична, имеет дальность полета на одной дозаправке 350 км и поднимает 350 кг груза.