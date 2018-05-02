Украинские десантники сдали экзамен на право ношения марунового берета

Бойцы преодолели 18 км дистанции по пересеченной местности, из них около 10 км марш-бросок на время в составе подразделения.

Также военнослужащие преодолели психологическую полосу препятствий. Было много других заданий, таких как перенос условного раненого и грузов.

Вместе с военнослужащими дистанцию ​​преодолевали опытные инструкторы, которые следили за соблюдением мер безопасности.

“Сразу после прохождения задания в торжественной обстановке командир батальона вручил маруновые береты личному составу батальона”, — говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания “Хорс” разработала для нужд Вооруженных сил Украины новые летательные аппараты — гирокоптеры. Эти боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, личного состава, эвакуации раненых, а также как средство огневого поражения.

Гирокоптеры поднимаются вверх до 5000 м, а скорость набирает до 200 км/ч. Машина достаточно экономична, имеет дальность полета на одной дозаправке 350 км и поднимает 350 кг груза.