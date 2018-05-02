Українські десантники склали іспит на право носіння марунового берета
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У кінці квітня військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади склали іспит на право носіння марунового берета, передає УНН з посиланням на сторінку бригади в Facebook.
Бійці подолали 18 км дистанції по пересіченій місцевості, з них близько 10 км марш-кидок на час в складі підрозділу.
Також військовослужбовці подолали психологічну смугу перешкод. Було багато інших завдань, таких як перенесення умовного пораненого і вантажів.
Разом з військовослужбовцями дистанцію долали досвідчені інструктори, які стежили за дотриманням заходів безпеки.
"Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, авіакомпанія "Хорс" розробила для потреб Збройних сил України нові літальні апарати - гірокоптери. Ці бойові машини будуть використовуватися в десантно-штурмових військах з метою доставки матеріально-технічних засобів, особового складу, евакуації поранених, а також як засіб вогневого ураження.
Гірокоптери піднімаються вгору до 5000 м, а швидкість набирають до 200 км/ч. Машина досить економічна, має дальність польоту на одній дозаправки 350 км і піднімає 350 кг вантажу.