Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские грузовики

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 54126 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили скопление вражеской автомобильной техники в одном из направлений ведения боевых действий. Пресс-служба подразделения публикует видео, передает УНН.

Детали

Так, на одном из направлений ведения боевых действий, после проведения десантниками доразведки было обнаружено скопление вражеской автомобильной техники. После чего к делу присоединилась артиллерия. Расчетами которой было нанесено огневое поражение и уничтожены несколько грузовиков захватчиков.

Дополнение

Между тем, украинские военные отразили наступление российских оккупантов в направлении Николаевка-Спорное.

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