Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские грузовики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили скопление вражеской автомобильной техники в одном из направлений ведения боевых действий. Пресс-служба подразделения публикует видео, передает УНН.
Детали
Так, на одном из направлений ведения боевых действий, после проведения десантниками доразведки было обнаружено скопление вражеской автомобильной техники. После чего к делу присоединилась артиллерия. Расчетами которой было нанесено огневое поражение и уничтожены несколько грузовиков захватчиков.
Дополнение
Между тем, украинские военные отразили наступление российских оккупантов в направлении Николаевка-Спорное.