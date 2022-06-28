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ЗСУ відбили наступ окупантів в напрямку Миколаївка-Спірне

ЗСУ відбили наступ окупантів в напрямку Миколаївка-Спірне

Київ • УНН

 • 84401 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Українські військові відбили наступ російських окупантів в напрямку Миколаївка-Спірне. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Наші захисники відбили наступ противника в напрямку Миколаївка-Спірне. На Бахмутському напрямку окупанти наступають в районі Роти — Вершина, наразі бойові дії там тривають”, — розповів Мотузяник.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка — Спірне, в подальшому — вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

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