ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Николаевка-Спорное

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские военные отразили наступление российских оккупантов в направлении Николаевка-Спорное. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Наши защитники отразили наступление противника в направлении Николаевка-Спорное. На Бахмутском направлении оккупанты наступают в районе Роты — Вершина, сейчас боевые действия там продолжаются”, — рассказал Мотузяник.

Дополнение

Генштаб сообщал, что противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка — Спорное, в дальнейшем — вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

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