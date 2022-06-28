Українські десантники показали, як нищать ворожі вантажівки

Деталі

Так, на одному з напрямків ведення бойових дій, після проведення десантниками дорозвідки було виявлено скупчення ворожої автомобільної техніки. Після чого до справи долучилась артилерія. Розрахунками якої було нанесено вогневе ураження та знищено декілька вантажівок загарбників.

Доповнення

Тим часом, українські військові відбили наступ російських окупантів в напрямку Миколаївка-Спірне.