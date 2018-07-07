Украинские борцы завоевали четыре награды на турнире в Грузии

Первый соревновательный день принес Украине двух призеров. В весе 125 кг бронзовую награду получил Даниил Картавый. Александр Хоцяновский вышел в финал, но там не сумел победить — серебряный призер.

На другой день в финале 57 кг выступал Андрей Яценко и стал серебряным призером турнира. Наш Мурази Мчедлидзе получил “бронзу” в категории 97 кг.

Напомним, что на крайнем чемпионате Европы по борьбе, который проходил в России доработок “желто-синих” равнялся двум медалям.