Украинские борцы завоевали четыре награды на турнире в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Четыре медали завоевали наши вольники на рейтинговом борцовском турнире, прошедшем в Грузии, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Первый соревновательный день принес Украине двух призеров. В весе 125 кг бронзовую награду получил Даниил Картавый. Александр Хоцяновский вышел в финал, но там не сумел победить — серебряный призер.
На другой день в финале 57 кг выступал Андрей Яценко и стал серебряным призером турнира. Наш Мурази Мчедлидзе получил “бронзу” в категории 97 кг.
Напомним, что на крайнем чемпионате Европы по борьбе, который проходил в России доработок “желто-синих” равнялся двум медалям.