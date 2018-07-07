Українські борці здобули чотири нагороди на турнірі в Грузії

Перший змагальний день приніс Україні двох призерів. У вазі 125 кг бронзову нагороду здобув Данило Картавий. Олександр Хоцянівський вийшов у фінал, але там не зумів перемогти — срібний призер.

Другого дня у фіналі 57 кг виступав Андрій Яценко та став срібним призером турніру. Наш Муразі Мчедлідзе здобув “бронзу” у категорії 97 кг.

Нагадаємо, що на крайньому чемпіонаті Європи з боротьби, що проходив у Росії доробок “жовто-блакитних” рівнявся двом медалям.