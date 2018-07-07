Українські борці здобули чотири нагороди на турнірі в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Чотири медалі завоювали наші вільники на рейтинговому борцівському турнірі, що пройшов у Грузії, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Перший змагальний день приніс Україні двох призерів. У вазі 125 кг бронзову нагороду здобув Данило Картавий. Олександр Хоцянівський вийшов у фінал, але там не зумів перемогти — срібний призер.
Другого дня у фіналі 57 кг виступав Андрій Яценко та став срібним призером турніру. Наш Муразі Мчедлідзе здобув “бронзу” у категорії 97 кг.
Нагадаємо, що на крайньому чемпіонаті Європи з боротьби, що проходив у Росії доробок “жовто-блакитних” рівнявся двом медалям.