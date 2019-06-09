Украинские боксеры завоевали шесть медалей на соревнованиях в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В городе Гданьск (Польша) прошел международный турнир по боксу имени "Зигмунда Чихлы", информирует Федерация бокса Украины, передает УНН.
По результатам соревнований в активе сборной шесть наград. Итак, победителями и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:
"Золото" - 64 кг - Максим Молодан, 74 кг - Филипп Акилов
"Серебро" - 60 кг - Никита Динеев
"Бронза" - 49 кг - Андрей Ефимович, 52 кг - Эдуард Трофименко, 81 кг - Евгений Павловский.
Напомним, что украинцы завоевали ряд наград на соревнованиях в Польше.