Украинские боксеры завоевали шесть медалей на соревнованиях в Польше

По результатам соревнований в активе сборной шесть наград. Итак, победителями и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:

"Золото" - 64 кг - Максим Молодан, 74 кг - Филипп Акилов

"Серебро" - 60 кг - Никита Динеев

"Бронза" - 49 кг - Андрей Ефимович, 52 кг - Эдуард Трофименко, 81 кг - Евгений Павловский.

Напомним, что украинцы завоевали ряд наград на соревнованиях в Польше.