Українські боксери вибороли низку медалей на юніорському чемпіонаті Європи

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Потужним виступом відзначилася чоловіча юніорська збірна України на Чемпіонаті Європи з боксу, який цими днями проходив в Румунії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

За результатами змагань в медальній скарбничці “синьо-жовтої” команди дві “золотих”, три “срібних” та чотири бронзові медалі.

Чемпіонські титули здобув Данило Дрижак (категорія 46 кг) та Матвій Ражба (80 кг).

“Срібло” в активі: Дмитро Молодана (48 кг), В’ячеслава Бригаденко (57 кг), Єгора Федосенко (75 кг).

“Бронза” у: Романа Літвінова (50 кг), Володимира Горзова (60 кг), Кирила Тарана (66 кг), Микита Горбатенко (70 кг).

Окрім того днем раніше чотири бронзові нагороди для збірної України принесли й представниці жіночої збірної України: Юлія Гончаренко, Анжела Кварцяна, Наталія Годик і Софія Богданова.

Такий потужний виступ дозволив збірній України посісти третє загальнокомандне місце (якщо брати до уваги здобуті золоті нагороди), пропустивши попереду лише збірні команди Росії та Болгарії.

Окрім того додамо, за кількістю здобутих медалей та очок наша команда опинилася на другому місці.

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