Украинские боксеры завоевали ряд медалей на юниорском чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Мощным выступлением отличилась мужская юниорская сборная Украины на Чемпионате Европы по боксу, который в эти дни проходил в Румынии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
По результатам соревнований в медальной копилке “сине-желтой” команды две “золотых”, три “серебряных” и четыре бронзовые медали.
Чемпионские титулы получил Даниил Дрыжак (категория 46 кг) и Матвей Ражбы (80 кг).
“Серебро” в активе Дмитрий Молодана (48 кг), Вячеслава Бригаденко (57 кг), Егора Федосенко (75 кг).
“Бронза” у: Романа Литвинова (50 кг), Владимира Горзова (60 кг), Кирилла Тарана (66 кг), Никита Горбатенко (70 кг).
Кроме того днем ранее четыре бронзовые награды для сборной Украины принесли и представительницы женской сборной Украины Юлия Гончаренко, Анжела Кварцяная, Наталья Годик и София Богданова.
Такое мощное выступление позволило сборной Украины занять третье общекомандное место (если брать во внимание полученные золотые награды), пропустив вперед только сборные команды России и Болгарии.
Кроме того добавим, по количеству полученных медалей и очков наша команда оказалась на втором месте.