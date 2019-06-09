Українські боксери вибороли шість медалей на змаганнях у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У місті Гданськ (Польща) пройшов міжнародний турнір з боксу імені "Зігмунда Чихли", інформує Федерація боксу України, передає УНН.
За результатами змагань в активі збірної шість нагород. Отож, переможцями та призерами змагань у складі збірної України стали:
"Золото" - 64 кг - Максим Молодан, 74 кг - Філіп Акилов
"Срібло" - 60 кг - Микита Динеев
"Бронза" - 49 кг - Андрій Юхимович, 52 кг - Едуард Трофименко, 81 кг - Євген Павловський.
Нагадаємо, що українці вибороли низку нагород на змаганнях в Польщі.