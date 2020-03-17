Украинские банки проводят обеззараживание наличных из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Нацбанк и другие банки проводят обеззараживание валюты из-за эпидемии коронавируса и призывают людей больше пользоваться безналичным способом. Об этом заявила на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает кореспонент УНН.
"Старайтесь сокращать или уменьшать свои контакты с наличными. Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию наличных сегодня. Но вы должны понимать, что самое безопасное в данной ситуации - является безналичный способ оплаты.
По ее словам, НБУ требует от банков пересмотреть в сторону снижения тарифы на безналичные расчеты для населения.
Напомним, НБУ сообщал, что процесс обработки наличности в центральном хранилище Нацбанка изменится, на фоне мероприятий по недопущению распространения коронавируса в Украине.