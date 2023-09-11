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Украинские аграрии призывают ЕС снять ограничения на импорт агропродукции

Украинские аграрии призывают ЕС снять ограничения на импорт агропродукции

Киев • УНН

 • 601912 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН.  Украинские аграрии обеспокоены заявлениями отдельных государств-членов ЕС относительно потенциального продления запрета импорта определенных видов агропродукции в 5-ти государств-членов ЕС. Дальнейшее ограничение импорта создает дополнительные вызовы перед украинским агросектором, работающим в условиях полномасштабной войны и неопределенности дальнейшей судьбы агроэкспорта из-за агрессии рф. Об этом говорится в совместном заявлении ведущих агроассоциаций, сообщает УНН.

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Ведущие агроассоциации, которые входят во Всеукраинский аграрный форум, а именно ГС «Аграрный союз Украины», ГС «Всеукраинский аграрный совет», Ассоциация «Союз птицеводов Украины», ВОО «Украинская аграрная конфедерация», и совместно с ОО «Союз производителей пищевой промышленности Украины», представляющей интересы более чем 10-ти представителей пищевой отрасли, обратились к представителям Еврокомиссии и Премьер-министрам 5-ти соседних стран-членов ЕС (речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии) с призывом снять ограничения на импорт украинской агропродовольственной продукции, которые сейчас действуют до 15 сентября.

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Как говорится в обращении, в условиях полномасштабной войны аграрный сектор Украины играет важную роль в обеспечении национальной безопасности и экономической стабильности. Ежедневно украинские аграрии сталкиваются с многочисленными вызовами, которые являются последствиями российской вооруженной агрессии, в частности, полное блокирование украинских морских портов, в результате чего экспорт агропродовольственной продукции из Украины оказался под угрозой остановки.

Представители украинского агросектора благодарны за то, что ЕС отреагировал на риски и принял меры по смягчению негативных последствий этой ситуации, в том числе через реализацию инициативы «Пути солидарности». Впрочем, из-за позиции отдельных государств-членов ЕС, эффективность работы транзитных путей существенно упала, что фактически, скомпрометировало данную инициативу.

Более того, агросообщество Украины глубоко обеспокоено последними заявлениями отдельных государств-членов ЕС относительно потенциального продления запрета импорта определенных видов агропродукции в 5-ти государств-членов ЕС, что ставит под угрозу вышеупомянутую инициативу и в дальнейшем создает дополнительные вызовы для украинского агросектора.

“Географически, все новые логистические пути, которые удалось наладить в рамках инициативы «Пути солидарности», проходят по территории пяти соседних с Украиной государств-членов ЕС, которые, собственно, недавно стали инициаторами введения Европейской Комиссией запрета на импорт украинского зерна в отдельные государства-члены ЕС”, - отмечается в обращении.

Вследствие такого запрета обвалился не только экспорт украинского зерна в такие отдельные государства-члены ЕС, но и его транзит по территории этих стран. По состоянию на конец августа объемы транзита все еще не достигли уровня марта 2023 г.

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Блокирование транзита любой агро-пищевой продукции из Украины будет иметь значительное влияние на экономическое, социальное и оборонное положение. Именно поэтому украинский аграрный сектор считает неприемлемыми дальнейшие попытки правительств отдельных государств-членов ЕС продлить действие запрета на импорт украинского зерна.

В условиях закрытия по любым причинам каждого отдельного внешнего рынка для любой товарной позиции добавляет потерь и убытков к разрушительным последствиям полномасштабной военной агрессии рф против Украины.

В условиях, когда россияне сделали голод оружием для своей гибридной войны, важность транзита аграрной продукции через территорию пяти соседних государств-членов Европейского Союза невозможно переоценить. В этих условиях, для украинских аграриев остается приоритетным и чрезвычайно важным именно расширение транзитной способности по территории соседних государств-членов ЕС, поскольку основные страны-потребители нашей продукции находятся далеко за пределами этих пяти граничащих с нами стран.

Следовательно, украинский аграрный сектор настаивает на недопустимости продления действия запретов на ввоз украинской продукции в ЕС, а также введение любых других торговых и дискриминационных мер  в отношении украинской продукции. Агросообщество подчеркивает важность продолжения поиска конструктивных решений между Украиной, ЕС и отдельными государствами-членами ЕС, чтобы не допустить не только ухудшения состояния экономики Украины, но и для поддержания глобальной продовольственной безопасности.

Учитывая вышесказанное, агросообщество Украины обращается к представителям Еврокомиссии и Премьер-министрам 5-ти соседних стран-членов ЕС с призывом не продлевать действие запрета на импорт отдельной агропродукции, повысить эффективность работы транзитных коридоров и наладить конструктивный диалог для поиска альтернативных решений повышения взаимовыгодного сотрудничества.

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