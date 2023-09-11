Українські аграрії закликають ЄС зняти обмеження на імпорт агропродукції

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Провідні агроасоціації, які входять до Всеукраїнського аграрного форуму, а саме ГС «Аграрний союз України», ГС «Всеукраїнська аграрна рада», Асоціація «Союз птахівників України», ВГО «Українська аграрна конфедерація», та спільно з ГО «Союз виробників харчової промисловості України», що представляє інтереси більш ніж 10-ти представників харчової галузі, звернулись до представників Єврокомісії і Прем'єр-міністрів 5-ти сусідніх країн-членів ЄС (мова йде про Польщу, Угорщину, Словаччину, Болгарію та Румунію) із закликом зняти обмеження на імпорт української агропродовольчої продукції, що наразі діє до 15 вересня.

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Як йдеться у зверненні, за умов повномасштабної війни аграрний сектор України відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки та економічної стабільності. Щодня українські аграрії зіштовхуються з численними викликами, котрі є наслідками російської збройної агресії, зокрема, повне блокування українських морських портів, в результаті чого експорт агропродовольчої продукції з України опинився під загрозою зупинки.

Представники українського агросектору вдячні за те, що ЄС відреагував на ризики та вжив заходів щодо пом’якшення негативних наслідків цієї ситуації, в тому числі через реалізацію ініціативи «Шляхи солідарності». Втім, через позицію окремих держав-членів ЄС, ефективність роботи транзитних шляхів суттєво впала, що фактично, скомпроментувало дану ініціативу.

Більше того, агроспільнота України глибоко стурбована останніми заявами окремих держав-членів ЄС щодо потенційного продовження заборони імпорту певних видів агропродукції до 5-ти держав-членів ЄС, що ставить під загрозу вищезазначену ініціативу і в подальшому створює додаткові виклики для українського агросектору.

“Географічно, всі нові логістичні шляхи, які вдалось налагодити в межах ініціативи «Шляхи солідарності», проходять територією п’яти сусідніх з Україною держав-членів ЄС, які, власне, нещодавно стали ініціаторами запровадження Європейською Комісією заборони на імпорт українського зерна до окремих держав-членів ЄС”, - наголошується у зверненні.

Внаслідок такої заборони обвалився не лише експорт українського зерна до таких окремих держав-членів ЄС, а й його транзит територією цих країн. Станом на кінець серпня обсяги транзиту все ще не досягли рівня березня 2023 р.

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Блокування транзиту будь-якої агро-харчової продукції з України матиме значний вплив на економічне, соціальне та оборонне становище. Саме тому український аграрний сектор вважає неприйнятними подальші спроби урядів окремих держав-членів ЄС подовжити дію заборони на імпорт українського зерна.

В умовах закриття з будь-яких причин кожного окремого зовнішнього ринку для будь-якої товарної позиції додає втрат та збитків до руйнівних наслідків повномасштабної військової агресії рф проти України.

В умовах, коли росіяни зробили голод зброєю для своєї гібридної війни, важливість транзиту аграрної продукції через територію п’яти сусідніх держав-членів Європейського Союзу неможливо переоцінити. У цих умовах, для українських аграріїв залишається пріоритетним та надзвичайно важливим саме розширення транзитної спроможності територією сусідніх держав-членів ЄС, оскільки основні країни-споживачі нашої продукції знаходяться далеко за межами цих п’яти межуючих з нами країн.

Відтак, український аграрний сектор наполягає на недопустимості продовження дії заборон на ввезення української продукції до ЄС, а також запровадження будь-яких інших торговельних та дискримінаційних заходів щодо української продукції. Агроспільнота наголошує на важливості продовження пошуку конструктивних рішень між Україною, ЄС та окремими державами-членами ЄС аби не допустити не тільки погіршення стану економіки України, але і для підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Враховуючи вищезазначене, агроспільнота України звертається до представників Єврокомісії та Прем’єр-міністрів 5-ти сусідніх країн-членів ЄС із закликом не продовжувати дію заборони на імпорт окремої агропродукції, підвищити ефективність роботи транзитних коридорів та налагодити конструктивний діалог для пошуку альтернативних рішень підвищення взаємовигідної співпраці.

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