Украинские АЭС за сутки выработали 259,02 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. За прошедшие сутки, 23 января, станциями выработано 259,02 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 24 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 91-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 61-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 300 МВт, РАЭС — 1 430 МВт, ЮУАЭС — 2 010 МВт, ХАЭС — 2 020 МВт.