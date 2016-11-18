Украинские АЭС за сутки произвели 256,21 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 17 ноября, станциями выработано 256,21 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.