Украинские АЭС за сутки произвели 256,21 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 17 ноября, станциями выработано 256,21 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 60-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 24-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 770 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.