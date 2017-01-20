Украинские АЭС за сутки произвели 246,73 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. За прошедшие сутки, 19 января, станциями выработано 246,73 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 20 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровненской АЭС 87-е сутки капитального планового ремонта.
Также на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 57-е сутки среднего планового ремонта.
Кроме того, 19 января 2017 года в 12:29 согласно заявке энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. В 21:46 энергоблок подключен к энергосети.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 430 МВт, ЮУАЭС - 1 490 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.