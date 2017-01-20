Українські АЕС за добу виробили 246,73 млн квт-г електроенергії

Сьогодні, 20 січня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 1 Рівненської АЕС 28-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 87-а доба капітального планового ремонту.

Також на енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 57-а доба середнього планового ремонту.

Окрім того, 19 січня 2017 року о 12:29 згідно з заявкою енергоблок № 3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. О 21:46 енергоблок підключено до енергомережі.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 430 МВт, ЮУАЕС — 1 490 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.