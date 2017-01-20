Українські АЕС за добу виробили 246,73 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Минулої доби, 19 січня, станціями вироблено 246,73 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 20 січня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 1 Рівненської АЕС 28-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 87-а доба капітального планового ремонту.
Також на енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 57-а доба середнього планового ремонту.
Окрім того, 19 січня 2017 року о 12:29 згідно з заявкою енергоблок № 3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. О 21:46 енергоблок підключено до енергомережі.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 430 МВт, ЮУАЕС — 1 490 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.